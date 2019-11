TIMMERI TAROSKOOP 18.–24. NOVEMBER | Vähk on nädala alguses segaduses, Neitsit vaevab armukadedus 

VÄHK on nädala algul segaduses, tahaks midagi, aga mida? Ühel hetkel üht, teisel teist. Nädala keskpaik toob natukene selgust, vähemalt selles osas, et mida te tahate. Teil on vaja ellu värsket tuult, istute oma troonil nii kindlalt, et teil on lihtsalt igav. Ükskõik mille uuega praegu tegelema hakkate, mõjub see teile hästi. Lausa nii hästi, et unustate kõik muud mured ära. Leidke see uus väljakutse.