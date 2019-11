„PUUDUTA MIND“ | Kuidas hoolitseda triljonite bakterite eest, kes meie organismis elavad? 

Võib kõlada üsna hirmutavalt, aga meie sees elab tõepoolest suur hulk teisi organisme. Õnneks on meil nendega sümbiootiline suhe. Me oleme koos kasvanud ja arenenud ja sõltume üksteisest. Head bakterid, mida tihti kutsutakse probiootikumideks või kasulikeks bakteriteks, vajavad kohta, kus elada, süüa ja paljuneda ning nemad omakorda toetavad meie tervist väga mitmel moel. Tegelikult me sõna otseses mõttes ei saagi ilma nendeta elada.



Meie sees elavad bakterid moodustavad kompleksseid kogumeid, mida me ikka veel täielikult ei mõista. On üha enam ilmne, et soolebakterite koostis organismis on väga individuaalne. Leidub sadu bakteritüvesid, sealhulgas Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum ja Bifidobacterium lactis.

Praegu on tervisevaldkonnas erakordselt põnev aeg. Viimasel ajal on hakatud mõistma, et rohke, rikkalik ja hästi tasakaalustatud komplekt sõbralikke baktereid ehk probiootikume aitab vältida või saada jagu allergiatest, igemeprobleemidest, reflukshaigusest, külmetusest ja gripist, soolepõletikust, väsimusest, kõrgest kolesteroolitasemest, sooleärritussündroomist, kõhukinnisusest, diabeedist, üleliigsest kehakaalust, psoriaasist, põskkoopapõletikust, Crohni tõvest ja teistest hädadest.



Martie Whittekini raamat „Tervise taastamine probiootikumide abil“ jaguneb kaheks osaks. Esimeses osas selgitatakse, mis asi on inimese kehafloora ja kuidas see soolestikus tegutseb. Vaatluse all on ka see, millest bakterite kogukond koosneb. Erilist tähelepanu pööratakse halbade ja heade bakterite loodusliku tasakaalu teemale. Põhjalikult käsitletakse seda, kuidas bakterite kogukond võib kehva toidu, toksilise keskkonna või erinevate ravimite tõttu tasakaalust välja minna ja tervisele negatiivseid tagajärgi põhjustada.

Seejärel tuleb juttu võimalustest, kuidas tasakaal turvaliselt ja tõhusalt taastada. Tähtsat rolli mängivad siinjuures probiootikumid – head bakterid, mis on saadaval toidulisanditena. Teises osas kirjeldatakse levinumaid tervisehädasid, mis võivad bakterite tasakaalu häirumise tõttu tekkida. Iga terviseprobleemi juures vaadeldakse nii tavapäraseid ravimeetodeid kui ka seda, mil moel probiootikumidest abi võiks olla. Samuti leiab praktilist teavet ja nõuandeid, mis aitavad langetada enda tervise huvides kõige paremaid otsuseid.

Martie Whittekin on sertifitseeritud toitumisnõustaja ja populaarse raadiosaate juht. Ta on olnud USA-s juba üle 30 aasta meditsiini alternatiivsete suundade üks juhtfiguure. Riikliku täisväärtuslike toitude ühingu (NNFA) presidendina pidas ta edukaid läbirääkimisi, mille tulemusena võeti vastu toidulisandeid puudutavate tervise- ja haridusküsimuste seadus. Tema eelmist raamatut „Looduslikud alternatiivid maokaitsetablettidele“ on saatnud suur müügiedu.

