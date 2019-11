Inimesed Norra printsess ja tema biseksuaalne šamaan elasid eelmises elus koos! Toimetas Triin Tael , täna, 16:00 Jaga: M

Foto: @princessmarthalouise/Instagram

Ingliusku Norra printsess Märtha Louise on leidnud Los Angelese staaršamaani kujul elu armastuse: nad on veendunud, et elasid juba kunagi ammu-ammu Egiptuses koos.