„EESTI LAUL“ | Laura Põldvere kuuendat korda võistlustules: omakirjutatud looga edasi pääseda on väga eriline 

Ükski Laura esitatud lugu kunagi eurokarusellile pääsemise eelvoorus ukse taha pole jäänud. „Olen kuus korda üritanud ja kuus korda ka edasi saanud. Olen supertänulik ja ei võta seda kindlasti iseenesestmõistetavalt. Sellise hulga lugude seas väljavalituks osutuda on ääretult keeruline,“ sõnab ta. „Ma olen ühel aastal ka „Eesti laulu“ žüriis olnud ja mõtlesin, et ma enam ei tahaks, sest õigete lugude välja valimine on ikka uskumatult raske.“

Olgugi, et Laura on edasipääsurõõmu tunda saanud varemgi, ei ole tänavune rõõm kuidagi väiksem. „Mul on eriti hea meel seetõttu, et mul on tulemas uut materjali, mis on järgmine näide sellest, mida Laura muusikaliselt teeb. „Eesti laulu“ kaudu jõuab minu muusika ja sõnum rohkemate inimesteni.“

Muide, „Eesti laulu“ tõttu lükkas Laura oma uue albumi ilmumisegi edasi – võistlusel osalevad lood ei tohi olla avaldatud enne 1. detsembrit. „Muidu oleks plaat pidanud ilmuma novembris, aga ilmub detsembris.“ Võistluslugu „Break Me“ hoitigi just konkursi jaoks. „Me ei kirjutanud seda spetsiaalselt „Eesti lauluks“, aga mõte oli küll, et midagi võiks saata. Kui materjal valmis sai, eristus see laul teistest ja tundus, et sobib konteksti.“

„Break Me“ kõlapilt annab natuke edasi ka kantrivaibi ja Laura sõnul on selles peidus eluline sõnum. „Praegusel ajal on inimeste füüsilise tervise kõrval kõrgendatud tähelepanu all ka vaimne tervis. Mulle tundub, et see lugu annab edasi tugeva inimese emotsiooni, kes võib ühel hetkel olla nõrk ja saab siis jõudu.“

Sel aastal tuli artistidel konkursile saata juba valmis lood. Laura sõnul paneb selline muudatus inimestele ilmselt väikese pinge peale küll. „Seekord oli varem saates ka osalustasu väiksem ja usun, et paljud juhindusid ka sellest. Olles ise tüüpiline loominguinimene, sai lugu ka viimasel hetkel tehtud,“ tunnistab Laura naerdes. „Tahad ju veel viimistleda ja olla kindel, et asi on tõesti läbi mõeldud.“ Muudatust peab ta õiglaseks. „Alati on muusikaliselt see küsimus, et kui saadad demo ja seda muudad, et kui palju sa siis tohid muuta. Nüüd tuleb sellele väga kiiresti ka visuaal külge mõelda ja ma tahaks öelda, et selleks võiks rohkem aega olla. Aga reeglid on reeglid.“