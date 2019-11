Raamat Indrek Hargla: "Alati võib küsida, mis on see ajalooline tõde? Kas see üldse on kuskil olemas?" Gerda Kordemets , täna, 00:01 Jaga: M

EI SALLI TALVE: „Melchiori nimepäev on 6. jaanuar, aga ma ei mäleta, et ta seda ise kunagi tähistas, võib-olla sellepärast, et ta on väga tagasihoidlik, aga võib-olla, et Hargla ei salli talve ega viitsi talvisest ajast kirjutada.“ Foto: Stanislav Moshkov

20. novembril jõuab lugejateni Indrek Hargla uus ajalooline kriminaalromaan „Apteeker Melchior ja Pilaatuse evangeelium“, kus keskaegse Tallinna veriseid kuritegusid uurib apteeker Melchior Wakenstede.