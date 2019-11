Saund ÕL VIDEO | Trad.Attack! kaasas uude singlisse sadakond fänni: võtsime rahva, läksime heinamaale ja hakkasime laulma Terttu Jazepov | Video: Mari Luud , täna, 09:00 Jaga: M

Trad.Attack! Foto: Mari Luud

Trad.Attack! rõõmustas sel nädalal fänne suisa kolme uudisega – reedel ilmus nende uus singel „Pass-pass“, aprillis avaldatakse uus album „Make Your Move“ ja mais korraldatakse Saku suurhallis 360kraadise lavaga kontsert. „Muidugi ei lepi me sellega, et teeme suurhalli blackbox’iks või poolkaareks, sest usaldame Eesti rahvast nii palju, et nad usaldavad meid nii palju ja tulevad sinna kontserdile. See pole kindlasti üritus, kust oleks mõistlik puududa,“ õrritab bändi kitarrist ja laulja Jalmar Vabarna.