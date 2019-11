INTIIMNE FOTOSESSIOON! Silvia Ilves ja Paul Neitsov jagavad aktifotosid värske paari magamistoast

„Ma ei otsi endale viienda lapse isa, nagu paljud juba ehk arvavad. Olen otsustanud elada üks päev korraga, mitte nagu varem, et kui armun, siis hakkan suurt elu looma. Mul on piisavalt lapsi ka juba, nüüd saab hakata elama,“ ütleb Silvia, kel on varasematest suhetest neli poega.

Mõlemad muusikud kinnitavad kui ühest suust, et nad on väga sarnased. „Me pole kumbki normaalsed inimesed, selles oleme me veendunud. Ja me ei tahagi normaalsed olla,“ ütleb Paul ja lisab: „Oleme ka omavahel rääkinud, et oleme niivõrd sarnased. Vahel on nii, et kui mina midagi mõtlen, siis tunneb Silvia sama ja vastupidi. Teinekord tundub, nagu oleks Silvia eelmises elus olnud mina ja nagu mina oleks eelmises elus olnud Silvia.“