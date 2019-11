Inimesed Céline Dion valab oma uues videos kibedaid pisaraid Toimetas Triin Tael , täna, 13:05 Jaga: M

Céline Dion 22. jaanuaril 2016 oma mehe René Angélili matustel. Foto: Reuters/Scanpix

Céline Dion annab homme välja uue albumi "Courage", mis on tema esimene plaat abikaasa René Angélili surmast saadik. Nimiloo video on südantlõhestav - pisarais lauljanna anub, et julgus teda maha ei jätaks.