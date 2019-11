Kümnevõistleja Janek Õiglane: pidin tippspordi nimel kõrgharidusest loobuma 

"Mul pole kõrgharidust. Kõige suurem ja keerulisem valik oli see, et ma ei läinud ülikooli ja otsustasin keskenduda spordile."

Noormees meenutab, et tol ajal pandi talle südamele, et ta teeb vea, kui ei lähe õppima USAsse mõnda ülikooli, kus saaks ka tipptasemel sporti teha.

Selline praktika on viimasel ajal saanud populaarseks just Eesti kümnevõistlejate hulgas. "Nüüd ma olen tõestanud küll, et sain edukaks ka ilma selleta," ütleb ta uhkusega.