Kardiashianid pidasid toidusõda, sotsiaalmeedia raevutseb 

Seriaali "Keeping Up With The Kardashians" uues osas peavad kuulsa pere liikmed eesotsas matriarh Kris Jenneri enesega Khloe Kardashiani kodus toidusõda, nii et makaronid lendasid. Nelja lapse ema Kim Kardashian ronib koguni tooli peale, et oma emale Krisile võimalikult palju toitu pähe kummutada.