„EESTI LAUL“ | Poolfinalist Stefan: otsus osaleda tuli reaalselt viimasel sekundil! 

Stefan sai poolfinaali pääsemisest teada eile “Ringvaate” eetris, kui saatejuht Grete Lõbu ning lauluvõistluse boss Tomi Rahula ja žüriiliige Maiken teda sellega üllatasid. Stefan tõdes, et rohkemgi, kui tema jaoks, tuli see uudis üllatusena tema lähedastele, kaasa-arvatud tüdruksõbrale, kuna ta ei olnud pea kellelegi öelnud, et ta sel aastal üldsegi lauluvõistlusele kandideerib.

Stefani sõnul esitaski ta loo “By my side” reaalselt paar sekundit enne kandideerimise lõppu. “Mulle tuli üks märk: üks sõbranna kirjutas, et tal oli raske seis elus, ta pidi ära kolima, aga tema elukaaslane jäi teise korterisse. See lugu räägibki sellest olukorrast,” põhjendab muusik, miks ta tundis tõuget siiski lugu esitada.

Stefani võistluslugu sündis samuti väga ootamatult: “See sündis täitsa niimoodi, et olime Karliga (loo kaasautor Karl-Ander Reismann - toim.) köögis. Ma läksin talle külla niisama, tšillisime ja tegime midagi. Siis pinistasin kitarri ja ootasin, kuni ta oma nuudlite söömise ära lõpetab. Mängisin kitarri peal midagi ja ütlesin Karlile, et kuula seda, hakkasin laulma.”

“Ta ütles “Oota!”, lõpetas söömise ja jooksis stuudiotuppa. Ma mängisin diivani peal edasi, järgmine hetk läksin sinna, vaatasin, et ta mängis stuudios täpselt seda lugu, mida ma olin tinistanud. Ta ütles, et ma selle sisse laulaks, mis ma köögis laulsin. Nii see kõik juhtuski! Ühe päevaga ja kõik oli improvisatsioon. Algas nuudlisöömisest!” naerab Stefan.

Stefani sõnul saigi lugu ühe päevaga lõplikult purki. “Me hoidsime seda lugu, sest ma ei teadnud, kas ma lähen “Eesti laulule” või mitte. Kuna mul on tulemas uus album ja mul on ka uus lugu praegu väljas. Kusjuures, paljud arvavad, et see lugu ongi mu “Eesti laulu” lugu, aga ei saa olla, sest võistluslugusid ei ole veel avaldatud!” ütleb ta.

Unistus ei ole Eurovisionil, vaid "Eesti laulul" osalemine!