Tommy Cash astub taas kodupubliku ette: see on hea tunne, eriti pärast tuuritamist mööda maailma Toimetas Katharina Toomemets , täna, 11:19

Tommy Cash Foto: Kertin Vasser

Räppar Tommy Cashil on olnud rahvusvaheliselt eriti intensiivne aasta. Aeg on näidanud, et artisti tihedasse graafikusse mahub aastas vaid 1-2 esinemist kodumaal. Nii esineb Tommy Cash Eestis pärast poole aasta pikkust pausi ja paneb sellega ühtlasi väärika punkti toimekale aastale.