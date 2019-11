Pattinson: Stanislavski meetodit harrastatakse ainult mölakat mängides 

Nimesid Pattinson tooma ei hakanud, kuid Christian Bale'i märatsushoog filmi "Terminaator: Lunastus" võtetel on juba omaette legendiks kujunenud: neljaminutilise tormilise tiraadi ajal tõi briti näitleja kuuldavale 36 fuck'i. Raevuvalingu vallandas peaoperaator Shane Hurlbut, kes ühe stseeni filmimise ajal Bale'i nägemisvälja astus. Staar sõimas tal näo täis ja ähvardas, et kui see kordub, laseb ta Hurlbuti vallandada. "Tahad, et ma lähen ja peksan su prožed segi või?! Tahad, et peksan või? Miks sa siis minu stseeni segi peksma tuled?" röökis Bale. Režissöör McG-l ei jäänud staari vaigistamiseks muud üle kui kuulutada välja üleüldine väike puhkepaus.