Shawn Mendes ja Camila Cabello käisid üheskoos tätoveerija juures 

Iltalehti teatel ei lasknud paarike endale Los Angelese salongis siiski ühesuguseid tätoveeringuid teha. Camila väikest sõrme ehib nüüd sõnum "it's a mystery" - "see on saladus", mis Soome lehe andmeil viitab omaaegsele menufilmile "Armunud Shakespeare". Shawn aga lasi oma parema kõrva taha tätoveerida väikese A-tähe, millega viitab oma 16aastasele õele Aaliyah Mendesele.