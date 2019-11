NOOTIDE VÄGI: laste muusikafestivali saadikud teavad, millised helid maandavad koolistressi 

Belgiast alguse saanud festivali Big Bang eesmärgiks on tuua killuke klassikalist muusikat mängulises võtmes nooremale muusika- ja kultuurisõbrale lähemale. Kuna festival on suunatud eelkõige lastele, on ka festivali "näod" ehk saadikud just lapsed, kes valiti välja kevadel Eesti Kontserdi korraldatud katsetel. Väikeste saadikute eesmärk on festivali ajal suhelda publikuga, intervjueerida seal esinevaid artiste ning käia ka ise intervjuusid andmas. Väljavalitud 11 saadikut on saanud kahepäevase koolituse raames näpunäiteid reporteriametist ka Balti Filmi- ja Meediakoolis, kus neid juhendas teiste seas meediakooli direktor Katrin Saks.

Õhtuleht sai tuttavaks kolme saadikuga: Tobias Turk (15), Mia Marta Vaheoja (13) ja Miina Rihanna Rõivas (10).

Kuidas sattusid festivali Big Bang Tallinn saadikuks?

Mia Marta: "Lastekoori "Ellerhein" dirigent rääkis meile millalgi sellest ja nõnda sattusin ma katsetele. See on olnud kindlasti uus kogemus. Elus on sellised asjad suhteliselt olulised: kui sa vastutad millegi eest, siis testitakse, kas sa pead vastu. Tundub, et seni on mul hästi läinud."

Miina Rihanna: "Olin muusikatunnis, kui minuga võttis ühendust muusikaõpetaja, kes arvas, et sobiksin sellele festivalile saadikuks. Tulin katsetele ja tundus lahe! Koolitused on väga ägedad olnud."

Tobias: "Mina olevat välja paistnud oma koori dirigendile (Tallinna poistekoori dirigent Lydia Rahula – toim), emotsioonide ja loomuse poolest. Mind soovitati paari teise poisiga katsetele. Katsete ajal küsisin paar rumalat küsimust ja sain sisse (naerab). Samuti sai üks teine koorivend. Mulle on see kogemus väga meeldinud. Samuti meeldib mulle see diplom, mille ma sain Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli poolt, see aitab mind ülejäänud elus. Eriti, kui see käib kokku minu tulevikuplaanidega."

Foto: Martin Ahven