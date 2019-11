Halle Berry süüdistab eksmeest verepilastuses 

Radari teatel olid 2011. aasta kohtupaberid aastaid salastatud, kuid nüüd avalikud. Dokumendid on seotud Halle ja Gabrieli pika kohtuvõitlusega tütar Nahla hooldusõiguse nimel. Näitlejanna hakkas temast üheksa aastat noorema nägusa Kanada modelliga kurameerima 2005. aastal, olles temaga tutvunud Versace reklaami pildistamisel. Märtsis 2008 sündis neile laps. Suhe purunes 2010. aastal ning sellest sai alguse kohtumadin. Erimeelsuste peamine põhjus oli asjaolu, et Berry soovis kolida Prantsusmaale oma uue kallima, näitleja Olivier Martinezi juurde, kuid Aubry oli sellele vastu.

Berryl on kohtupabereis oma endisele elukaaslasele palju etteheiteid. Tema sõnul oli Aubry rassist, kes teda sõimas ja tema keha kritiseeris. Ühtlasi keeldunud mees tunnistamast, et nende tütar on tumedat verd. Asi läinud nii kaugele, et Berry süüdistas Aubryd Nahla juuste blondeerimises ning loomulike lokkidega tüdrukus alaväärsuskompleksi tekitamises. Kui mees seda kategooriliselt eitas, lasi näitlejanna tütre juuksetutti asitõendina laboris uurida. Kohus langetas otsuse, et kumbki lapsevanem ei tohi tütre juukseid ei sirgendada ega blondeerida.