Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas eestlannast kelm seisis Pariisis kohtu ees 

Kohtus seletas Anna, et teda õhutasid kalliskive varastama kokaiiniuim ja armuke, eestlane Ramat. Ebamäärane isik, kes kuulu järgi seisvat nõukogude teenistuses, märgib Kaja. Waba Maa andmeil olevat Ramat hoopis Tartu pankur. Kuid tõsi on see, et Anna pagasist leiti kaks Ramati kirja, mis teda vargusele õhutasid.