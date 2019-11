Maailma seksikaim mees on pühendunud pereisa 

40aastane artist, kes kasvatab koos modell Chrissy Teigeniga 3,5aastast tütart Lunat ja poolteiseaastast poega Milesi, on ajakirja People 34. seksikaima mehe tiitli puhul elevil. „Aga samas ma veidike kartsin, sest surve on suur,“ ütleb John värske numbri kaaneloos. „Kõik hakkavad mind juppideks võtma, veendumaks, kas ma olen ikka selle tiitli jaoks piisavalt seksikas.“ Legendi sõnul on paras koorem ka asjaolu, et mullune seksikaim oli filmitäht Idris Elba. „See pole minu suhtes aus ja kena!“ viskab ta nalja. Kuid mustanahaline Briti filmistaar Elba (47) säutsub Twitteris: „Palju õnne, vennas!!! Oled selle ära teeninud.“