Enrique Iglesiase kontsert Riias jääb ära, tegu võib olla pettusega 

Pileteid müünud Bilesuserviss.lv juhatuse liikme Līga Rubine sõnul on kontsert tühistatud ning asjasse on segatud ka kohalik tarbijakaitse.

Rubine ei kommenteerinud, kui palju pileteid täpselt müüdud oli, sest neid andmeid näeb vaid kontserdikorraldaja, kelleks on ART BG, kes korraldab ka kontserte Zagrebis ja Minskis ning mille kohta puudub Iglesiase ametlikul kodulehel info. Võib arvata, et tegu on suuremahulise pettusega.

Piletilevi Eesti juhataja Jaanus Beilmanni sõnul ei saa nemadki öelda, kui palju pileteid Eesti fännidele müüdud on, sest Eesti Piletilevi müügivõrgus neid ei olnud. Beilmann tõdeb, et kindlasti on eestlasi, kes Riia kontserdile piletid on ostnud.