„PUUDUTA MIND“ | Kirjanik Imbi Paju: iga inimene saab ise olla enda elu käsikirja looja 

Teda on inspireerinud holokaustis ellu jäänud, kuid kogu perekonna kaotanud psühholoogi ja psühhiaatri Viktor Frankli eksistentsiaalse psühhoteraapia liik, mis põhineb elu mõtte otsingul, sest see, kellel on, mille nimel elada, kannatab välja igasugused olud. Kirjaoskus on antud meile kõigile tasuta. Igaüks võib olla oma elu režissöör, usub Imbi.

Olete öelnud, et näete, mida kirjutate. Mida see tähendab?

Mis on kirjutamisteraapia?

Igasugune läbikäimine, kus inimene leiab mõttekaaslasi ja kus toimub elu mõtestamine ja mõistmine, on teraapiline tegevus. Mul on just käsil raamat, mida ma nimetan kirjandusteraapiliseks retkeks, kus ma vaatlen, kes inimene on. See ilmub järgmise aasta alguses. Me mõtleme päevas umbes 90 000 mõtet. Vahel need on murelikud, vahel rõõmsamad. Uurimused kõnelevad, et me lausume sisekõnes endale umbes 150-200 sõna minutis, mis omakorda mõjutab meie psühholoogilisi reaktsioone, hoiakuid, otsuseid ning maailmavaadet ja tegevusi.

Meie endi sisekõne, dialoog iseendaga on see, mis kujundab tihtipeale meie argipäevamõtlemise ja -tegutsemise negatiivsemaks ning sööb igapäevast elamisenergiat. Enim levinum vaenlane argipäevas on sõnaline vägivald: suhtlemispuue, kus inimene jäetakse üksi ja talle antakse pidevalt mõista, et ta pole midagi väärt. Külmutatud tunnetega tsivilisatsioonis on raske üksteist sõnaliselt toetada. See omakorda sünnitab madalat enesehinnangut, sooja ja empaatilise käitumise asemel ihnsaid ja kadedaid hoiakuid, mis tulevad esile keelemustrites.

Just nende mustrite muutmiseks püüan ma anda töövahendeid, et inimene näeks ja saaks ise edasi toimetada. Töö võib olla individuaalne või rühmas. Ma kuulan alati oma intuitsiooni, milliseid töövahendeid ja meetodeid rühmas või individuaalses töös kasutada. Kui ma teen inimesega individuaalset tööd, siis sellele eelneb konsultatsioon, kas ma olen võimeline temaga koos tema probleemi lahendama.