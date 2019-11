SKANDAAL: Oscari-võitja ütleb Scorsese uues filmis vaid kuus sõna 

"Iirlases" mängib Robert De Niro kõrilõikajast tegelaskuju tütart Peggy Sheeranit Anna Paquin, kes võitis 11aastaselt filmiga "Klaver" parima naiskõrvalosatäitja Oscari ning on tuntud "X-meeste" filmidest ja seriaalist "Puhas veri". Scorsese uues maffiafilmis on Paquinil aga vaid mõned napid repliigid. Fännid on kahtlustanud, et Oscari laureaat ei võtnud nii kesist rolli vabatahtlikult vastu, kuid Paquin naerab selle teooria välja.

Ta kinnitab Twitteris, et osales "Iirlase" naispeaosa saamiseks konkursil. "Olen ääretult uhke, et pääsesin sellesse filmi."