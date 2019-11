Harry ja Meghan pööravad selja kuninganna jõulutraditsioonile

Reis Californiasse Meghani ema Doria Raglandi juurde on hertsogipaarile ilmselt vajalik hingetõmbepaus. Kuid seega jätavad Harry ja Meghan minemata Briti kuningliku pere traditsioonilisele jõulukogunemisele Elizabeth II Sandringhami lossis. Kuna tänavu peaksid sinna suunduma ka prints William ja hertsoginna Catherine oma kolme lapsega, järeldab Daily Mail, et Harry eemalehoidmine kinnitab tema jätkuvat tüli vanema vennaga. Seda, et nende vahelt on must kass läbi jooksnud, kinnitas Harry oktoobrikuises teleintervjuus.