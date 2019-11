Epp Petronel on liiga palju kukki: söövad, s*tuvad, kaklevad ja ahistavad kanu 

Naine küsib, kas metsa võiks ka päriselus niimoodi toita. "Mets on ju ka meie loomad? Rebased tulevad talude juurde, kui me metsa oleme maha lageraiunud. Kas metsarebasele võib kanamaitse suhu anda? Aga kui viia sügavale metsa? Ja need kuked hukkuks seal metsas, varem või hiljem, aga mina ei tahagi neid ise süüa, ei taha neid puhastada, koerale keeta, jäätmeid põletada või matta. Nii et metsa viimise unenäolises lahenduses on muidugi minu egoismi, tunnistan, aga samas, kui analüüsida, on siin ehk ka laiem maailmapilt? Olen oma hingelt pigem loodusega koos elav kütt-korilane kui omandiinstinktiga põlluharija-karjakasvataja. Ehk et ma ei näe maailma enda ja võõra maailmaks jagunevana. Armastan ka rebaseid."