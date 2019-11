Epp Petronel on liiga palju kukki: kas ma võiksin nad lihtsalt metsa viia? 

"Mäletan, kuidas suvel üks külla sattunud täiskasvanud (linna)naine siiralt küsis, kust ma nii palju kuketibusid sain," kirjutab Petrone, et on alates augustist kukki tasuta pakkunud siia-sinna ja otsinud neile realiseerijaid. Nüüd nägi ta aga unenägu, mis teda mõtlema pani. "Ma kogusin kuked kastidesse, sõitsin kusagile kaugele metsateele, lasin seal lahti, öeldes hingepalve."

Samal teemal Epp Petrone peab Setomaal metsikut aeda: ma ei tahagi, et see oleks liiga korralik 14. september 2019, 07:26 Epp Petrone hädas: võtsime kutsika, kuid too pole ööpäevaga uue koduga harjunud 19. aprill 2019, 12:59 Naine küsib, kas metsa võiks ka päriselus niimoodi toita. "Mets on ju ka meie loomad? Rebased tulevad talude juurde, kui me metsa oleme maha lageraiunud. Kas metsarebasele võib kanamaitse suhu anda? Aga kui viia sügavale metsa? Ja need kuked hukkuks seal metsas, varem või hiljem, aga mina ei tahagi neid ise süüa, ei taha neid puhastada, koerale keeta, jäätmeid põletada või matta. Nii et metsa viimise unenäolises lahenduses on muidugi minu egoismi, tunnistan, aga samas, kui analüüsida, on siin ehk ka laiem maailmapilt? Olen oma hingelt pigem loodusega koos elav kütt-korilane kui omandiinstinktiga põlluharija-karjakasvataja. Ehk et ma ei näe maailma enda ja võõra maailmaks jagunevana. Armastan ka rebaseid."

Eksperdid mõistavad kukkede metsa viimise mõtte hukka

Eesti Maaülikooli loomaarst Aleksandr Semjonov pidas taolist tegu ebaeetiliseks. „See oleks nendele kukkedele lihtsalt aeglane surm. Kuna nad ei ole koduloomadena selle keskkonnaga harjunud, siis esiteks oleksid nad seal väga stressis. Teiseks ei oskaks nad seal endale süüa otsida. Enamus neist sureks ilmselt nälga,“ kommenteeris ta.

Semjonovi sõnul ei muudaks need kuked metsaelanike jaoks suurt midagi. Ainus oht on see, et kuked võivad metsas hakata levitama haiguseid, milleks metsloomad valmis ei ole.

Ka Keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuht Valdo Jahilo oli jahmunud kukkede metsa lahti laskmise mõttest. „Kust inimesel sellised mõtted ja ideed pähe võivad tulla? Vahet ei ole, et tegu on üle olevate kukkedega. Homme võibolla üle olevate kasside-koerte või lammastega. Kas neid oleks okei metsa viia? Ei ole ju! Iga kodulooma pidaja peaks mõistma ja aru saama, mida tähendab vastutustundlik loomade pidamine ning nende eest hoolitsemine,“ sõnas ta.