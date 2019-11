Uued Charlie inglid särasid esilinastusel 

Kultussarja „Charlie inglid“ uus ekraaniversioon jõuab kinodesse sel nädalal. Foto: outnow.ch

Niipea, kui levis uudis, et üht Inglit hakkab mängima biseksuaalne Kristen Stewart, algasid oletused, et tema tegelaskuju on esmakordselt „Charlie inglite“ ajaloo jooksul lesbiline. Kuid režissöör Banks kinnitas Digital Spy intervjuus, et ta ei tahtnud Kristeni tegelaskujule ühtki silti külge panna. „Kui ma Kristeni sellesse rolli võtsin, tahtsin lihtsalt, et ta oleks ... See tegelaskuju on peaaegu nagu Kristen. Tema külge ei sobi ükski silt.“ Banks ei pane enda sõnul pahaks, kui ajakirjandus otsustab Stewarti tegelaskuju geiks nimetada. „Aga ma ise seda ei teinud. Ma lasin tal filmis olla tema ise.“