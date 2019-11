Mis on korealaste õnne ja edu saladus? 

Korea päritolu Ameerika ajakirjanik ja publitsist Euny Hong on avaldanud raamatu „The Power of Nunchi: The Korean Secret to Happiness and Success“ („Nunchi vägi: korealaste õnne ja edu saladus“), milles seletab, et nunchi on oskus teisi kuulata ja nende meeleolu tabada. Sõna ise tähendab laias laastus silmamõõtu, olukorra tajumist ja analüüsimist. Praktikas tähendab nunchi märkamist, kes inimgrupis räägib, kes kuulab, kes segab, kes palub vabandust, kes pööritab silmi, vahendab Briti leht The Guardian. Selle põhjal saab olukorra jälgija sotti grupisisestest suhetest ja hierarhiatest ning üleüldisest meeleolust ning kohandab oma käitumist vastavalt sellele.