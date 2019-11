Inimesed Näosaate staar Eleryn jagab oma edu nippe: „Petta annab paljude asjadega.“ Andra Nõlvak , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

SÜNDINUD LAULMA: Nagu paljud väikesed tüdrukud, unistas Eleryn lauljaametist juba päris pisikese tirtsuna. Foto: Martin Ahven

„Ma teadsin, et selline saade on tulemas, aga mul polnud kordagi tärganud peas sellist ideed, et päriselt võiks minna ja katsetada,“ sõnab „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ saate üks tugevamaid võistlejaid Eleryn Tiit, kes on viiest saatest võitnud neli. Ometi tundis ta alles päev enne katseid, et peab ankeedi täitma.