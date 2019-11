Inimesed Ferdinand Veike helget loomust ei murdnud isegi rängad kaotused - poja vägivaldne surm ja abikaasa viimsele teele saatmine Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

LAHUTAMATUD: Ferdinand Veike ja tema puunukk Buratino olid lahutamatud. Isegi intervjuusid andes kippus Buratino ninahääl sageli Veike jutu sekka oma sõna ütlema. Lastele meeldisid Veike esinemised nii, et terve saal rõkkas alati. Ta oskas nii hästi nukku liigutada, et kõik uskusid, et nukk elab.

„Isa oli inimene, kes väga tahtis mängida. Ja mängis ka! Kui olin väike, mängis ta minu ja vennaga peitust, ja tema õpetas meid ka nukke elustama. Ükskord lugesime kokku – meil oli kodus 42 nukku ja mängulooma. Isa ikka küsis, kas neil on nimed ka. Ja kõigil olid,“ meenutab alati rõõmsameelset ja mängulist Nukuteatri rajajat Ferdinand Veiket tema tütar Leena Ojavee, kelle sõnul ei murdnud isa helget loomust maha isegi rängad kaotused.