Inimesed USA kliima- ja loomakaitseaktivist Jake Conroy: maailma suurimaks probleemiks praegu on rikkad, ahned, konservatiivsed valged mehed Keit Paju , täna, 07:00 Jaga: M

GALERII

"Ma usun, et veganlus on vajalik ja kõik peaksid veganid olema, kuid lõppude lõpuks on aktivism see, mis meid kõiki päästab," arvab USA-s kurikuulus aktivist Jake Conroy, kes eelmisel nädalavahetusel Tallinnas Taimetoidumessil kõne pidas. Foto: Stanislav Moshkov

“Ma usun, et paljud inimesed, kes on konservatiividega end sidunud, kardavad. Neid hirmutavad käputäis inimesi, organisatsioone ja poliitikuid, kes väidavad, et nende eluviis on rünnaku all. Tegelikult on ju elu pidevas muutumises, laienemises ja kasvamises. Paljud inimesed on petetud mõtlema, et see tähendab, et nende eluviis peab kaduma. Suurt osa inimesi manipuleeritakse käputäie inimeste poolt, et paremäärmuslusele hoogu sisse saada,” nendib tuntud USA loomakaitseaktivist Jake Conroy, et tänapäeva maailma suurimaks probleemiks on rikkad konservatiivsete vaadetega valged mehed.