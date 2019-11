PÄEVAHOROSKOOP: reede, 15. november 

Infovahetuses võib tõrkeid ette tulla. Otsid kaaslaste sõnade tagant varjatud tähendust, mida seal olla ei pruugi. Võimalikud on möödarääkimised ning mõttetud solvumised.

Võimalik, et võtad ette rohkem, kui ära teha jõuad või siis on su ootused kolleegidele liiga kõrged. Nad ei pruugi sind poolelt sõnalt mõista.

Kui su töö võimaldab loomingulist lähenemist ja saad aega omatahtsi planeerida, kujuneb päev viljakaks. Ent kui sul on vaja detailidesse süveneda, kipub tähelepanu hajuma.

Küllap oled loomingulisel lainel. Fantaasialend on kõrge, sinu peas sündivad ideed on eriskummalised, ent ei pruugi kõik need olla reaalselt teostatavad.