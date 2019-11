VIDEOINTERVJUU | Renee Meriste: kui sa jätad osa rahvast maha, siis ühel päeval nad tõusevad üles! 

Renee, istume sinuga hilisel hommikusöögil Soaris Apollo raamatupoe kõrval asuvas Blenderi mahlabaaris. Tulid oma raamatuesitlusele otse päikeselisest Los Angelesest, kus puuviljad kasvavad igaühel tagaaias.

Puuviljad ei ole enam Californias moes, seal on suhkur sees. Kõik peab olema puhas. Meil on tavaliselt spinat munavalgega hommikusöögiks. Sööme ainult selliseid asju, kus pole mitte midagi sees, toidust peab tulema ainult energiat.

Sel juhul peaks Californias olema maailma kõige ilusamad inimesed?

Minu meelest on igal pool ilusad inimesed. Välimus sõltub geenidest, mitte toidust.

See sõltub ka sellest, mida sa sööd. Võiksid vabalt järgmiseks kirjutada tervisliku toitumise raamatu.

See on hea idee! Peaks tõesti kirjutama.

Täpselt aasta tagasi tegime intervjuu seoses sinu raamatuga "Mina teen sind kuulsaks!". Nüüd on see välja tulnud ka ingliskeelsena. Eestis on juba poelettidel, varsti jõuab ka Ameerikas müüki. Täna esitled raamatut "Aitame sind ministriks". Igal aastal uus raamat. Plaanis on kirjutada viis raamatut. Varsti oled miljonär!

Tahaks loota.

Kas sa pisut hiljaks ei jäänud selle raamatuga, meil olid Riigikogu valmised just ära?

Just vastupidi, ma annangi inimestele kolm aastat aega, et järgmisteks valmistuda. Minu eesmärk oli tegelikult sama, mis oli eelmise raamatuga. Ma tahtsin, et see inspireeriks ennekõike inimesi rohkem tegutsema, seadma suuremaid eesmärke ja midagi ära tegema. Muusikaraamatu suurem eesmärk oli, et tekiks rohkem inimesi ja noori, kes tahaks Eestist välja. See unistus täitus ja ma olen selle üle väga õnnelik. Ühe aasta jooksul on üle kahekümne noore käinud Los Angeleses erinevatel kursustel, loonud sidemeid stuudiotes, mõned õpivad veel tänagi jne.

Kas sa tahad öelda, et kõike just tänu sinu eelmisele üllitisele "Mina teen sind kuulsaks!"?