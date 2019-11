VIDEO | Mullune „Eesti laulu“ finalist laulis end Venemaa talendisaates järgmisesse vooru 

Nika jaoks ei ole see esimene kord, kui ta välismaises talendisaates end näitab. Aastal 2017 osales Nika mastaapses Ukraina talendisaates "X-Factor", jõudes seal suisa 20 parima naislaulja hulka. Lisaks on ta võitnud konkursi "The Voice Of Baltic" ja teda oodati ka brittide talendisaatesse, kuhu ta aga minna ei saanud. 14-aastasena proovis neiu ka Eesti superstaarisaatesse saada ning pääses isegi eelvoorust edasi.