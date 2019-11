Kahju! Nika teekond Venemaa talendisaates lõppes

Nika rääkis novembri algul Õhtulehele, et sattus saatesse tänu heale tuttavale, kes talle saatesse registreerimise lingi saatis. „Mõtlesin, et ma ei saa nagunii edasi, aga proovida ju võiks. Kuid pääsesin internetivoorust edasi ja siis algas justkui sõda – 20 000 inimest ja mitu vooru, millest ma aina edasi pääsesin. Kui lõpuks televooru jõudsin, olin parajas šokis.“

Lauljatar ütles, et enne lavale minemist oli tal väga suur närv sees. „Kui jõudsin lavale, siis püüdsin end kokku võtta. Seda tunnet ei saa võrrelda „Eesti lauluga“, sest mõlemad on minu jaoks väga hirmsad olnud,“ muigas ta.

Nika jaoks ei ole see esimene kord, kui ta välismaises talendisaates end näitab. Aastal 2017 osales Nika mastaapses Ukraina talendisaates "X-Factor", jõudes seal suisa 20 parima naislaulja hulka. Lisaks on ta võitnud konkursi "The Voice Of Baltic" ja teda oodati ka brittide talendisaatesse, kuhu ta aga minna ei saanud. 14aastasena proovis neiu ka Eesti superstaarisaatesse saada ning pääses isegi eelvoorust edasi.