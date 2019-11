Noortebändi finaalis esinevad erikülalistena Duo Ruut ja Púr Múdd 

Noortebänd 2019 tiitli nimel astuvad võistlustulle viis finalisti: S!IVE, Kelly Vask, think twice, Polóšywa ja Worn Öut. Nende seast selgub žürii otsusel konkursi üldvõitja. Võitja valib välja žürii, mille koosseisu kuuluvad Siiri Sisask, Eda-Ines Etti, Daniel Viinalass, Triinu Paomets, Egert Milder ja Kristo Rajasaare.

Lisaks konkursi üldvõidule on finalistidel võimalik saada esinemiskutseid Eesti suurimatele festivalidele. Esinemiskutse oma lemmikule panevad välja Intsikurmu Festival, Tallinn Music Week, Jazzkaar, Võnge Festival ja Augustibluus.

Noortebänd on Eesti suurim ja pikima ajalooga noortele muusikutele suunatud iga-aastane bändikonkurss, mille eesmärgiks ei ole ainult parima ansambli valimine, vaid olla ka noorele artistile suunanäitajaks ning hüppelauaks Eesti muusikasse. Mitmed eriauhinnad ja esinemiskutsed festivalidele on verivärskele bändile äärmiselt motiveerivad, ent samas ka vajalikud, et ansambli loomingut esitleda ja esmaseid kontakte luua näiteks kontserdi- ja festivalide korraldajatega.