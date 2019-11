HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Inga Lunge: pidin tegema midagi, mis on mulle tegelikult täiesti võõras, aga ma sain hakkama! 

Aaastal 2012 abiellus Inga (38) muusik Toomas Lungega (55). Varasemast kooselust on tal 14-aastane poeg Rasmus. Toomasega sündis neil aastal 2012 tütar Nora Ann. Inga poolõde on muuseas näitleja Liis Haab, kes mängis ka seriaalis "Pilvede all" tema õde.

Kohtusin Ingaga pühapäeva hommikul imearmsas Chocolaterie de Pierrè`s Tallinna vanalinnas. Rääkisime tööst, pereelust, hirmudest ja rõõmudest. Kunagi psühholoogis õppinud Inga jagas ka näpunäiteid, kuidas olla enesekindel.

Samuti tõdes Inga, et 18-aastat vanema mehega kooselu on täiesti okei. "Nii kaua, kuni mõlemad on terved, on kõik hästi. Loodan, et nii saab olla väga pikalt." Veel rääkis Inga kuidas ühel hetkel taipas, et ta võib olla väga halb, et võib teha väga palju kurja... Vaata täpsemalt videost, millest käib jutt!

Kuigi me ei näe me Ingat seriaalis "Pilvede all" juba teist hooaega, siis ei väsi inimesed ikka veel uurimast, kas Piret tuleb seriaali tagasi või mitte. "Võib-olla tuleb Piret Jakobson seriaali mingil kujul tagasi, näiteks pärast soovahetusoperatsiooni," naerab Inga. "Aga praegu mul selliseid plaane küll pole, sest on palju muudki tegemist. Kuigi jah, paen tunnistama, et lahkumine nii populaarsest seriaalist, tekitas omajagu hirme küll. Ja selline hirm on väga inimlik. Siiski olen väga uhke, et julgesin sellise riskantse sammu astuda."

Täna on Inga vabakutseline. Käib koos kaasa Toomasega tuuritamas ja teeb kaasa ka hiljuti lavalaudadele jõudnud Kinoteatri etenduses "Püksid maha!". Viimases paneb näitlejanna end proovile endise tantsijanna Annika rollis, kes aitab majanduskriisi tõttu töötuks jäänud kalevipoegadel täide viia nende unistust esineda striptiisikavaga. Inga peab selles rollis ihuüksi laval seksikalt tantsima. "Pidin tegema midagi, mis on mulle tegelikult täiesti võõras, aga ma sain hakkama, vähemalt publiku tagasiside on olnud väga soosiv."