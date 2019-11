FOTO | Liina Raud jagab abikaasa Mihkliga nostalgiakaadrit 

"Kui me veel noored olime," kirjutab naine pildi all.

"Armsad sõbrad! Anname teada, et meie kooselu on lõpule jõudnud. Elus ei lähe kahjuks alati nii, nagu oled lootnud. Lahkusime sõpradena ning meid jäävad ühendama kaks imelist last, kes meie päevad ka edaspidi armastusega täidavad," kirjutas Mihkel juuli lõpus oma Instagrami kontol.

"Ma üritan seda sõnastada nii, et sellest ei tekiks meie jutuajamise ainsat ja peamist uudisväärtust. Ühesõnaga, me oleme koos," paljastas Mihkel novembri alguses LP-le antud intervjuus.

Paljudele tundus lahku- ja kokkuminek turundustrikina, ilmus Mihklil ju äsja ka uus raamat "Isa". "Ma üldiselt ei ole väga suur vihastaja, aga ma kaotasin enesevalitsuse, kui mult seda esimest korda küsiti. Võib-olla on kusagil inimesi, kes võiksid oma sõpradele ja lähedastele tekitada ühe kurva või nukra päeva lootuses, et kolm kuud hiljem õnnestub äkki neli raamatut rohkem müüa. Mina nende inimeste hulka ei kuulu. Mul on kurb, kui ma olen jätnud mulje, et võiksin selliselt käituda," sõnas Mihkel Õhtulehele.