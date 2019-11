Inimesed Caitlyn Jenner asub võistlema kuulsuste džunglisarjas Toimetas Triin Tael , täna, 11:00 Jaga: M

Caitlyn Jenner Foto: Reuters/Scanpix

Endine olümpiavõitja Bruce Jenner, kes naisepõlves kannab nime Caitlyn ja on tuntud Kim Kardashiani kasuisana, asub võistlustulle Briti telesaates "I'm A Celebrity ... Get Me Out of Here!"