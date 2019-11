Süütusekontrolli nõudva räppari tütar näitas isale koha kätte 

BuzzFeed Newsi teatel rääkis nelja lapse isa T.I. (õige nimi Clifford Harris juunior) oma vanima tütre Deyjah' (18) iga-aastasest süütusekontrollist podcast'is "Ladies Like Us". "Me käime igal aastal günekoloogi juures neitsinahka kontrollimas," kuulutas T.I. ja lisas: "Jah, ma käin temaga kaasas."

Samal teemal Inimesed Räppar käib igal aastal günekoloogi juures teismelise tütre neitsinahka kontrollimas Arst, kelle juurde T.I. tütre viis, ütles räpparile, et neitsinahk võib viga saada või rebeneda ka näiteks rattasõidu, võimlemise või ratsutamise käigus, kuid resoluutne isa ei võtnud teda kuulda ja kamandas tütre pukki. "Võin öelda, et 18. sünnipäeva seisuga on tema neitsinahk endiselt terve," kuulutas T.I. podcast'is.

Kui räppari käitumisviis avalikuks sai, puhkes tohutu skandaal - nii eksperdid kui lihtinimestest kommentaatorid väljendasid tülgastust ning toonitasid, et artist on üle piiri läinud, sundides tütrele peale traumeerivat läbivaatust. Liiatigi on Deyhah täisealine ja õpib juba ülikoolis.

Paistab, et Deyjah on T.I. vastu mässu tõstnud: Daily Maili andmeil on neiu lõpetanud isa sotsiaalmeediakontode jälgimise, vajutades nupule unfollow.