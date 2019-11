Baldwini naine jäi seitse kuud pärast nurisünnitust taas lapsest ilma 

„Teatame teile kurbusega, et saime täna teada oma neljakuise beebi lahkumisest,“ kirjutas joogatreenerist Hilaria oma video juurde. „Tahame ka öelda, et kuigi oleme praegu liimist lahti, saab meiega kõik korda.“ Videos räägib Hilaria pisarsilmi oma kuueaastasele tütrele Carmenile, et teeb kõik, mis tema võimuses, et talle õeke kinkida. Kuid tal pole aimu, millal see teoks saab.