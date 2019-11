GALERII | Omanäolise salongi Biblioteq – Library of Events šarmikas avapidu 

Salong Biblioteq – Library of Events avas uksed Foto: Margus Johanson



Biblioteq on mitmeotstarbeline salong, mis sobib mistahes sündmuste pidamiseks. Koha märksõnadeks on isiklik ja detailne lähenemine, kõrged standardid ning unikaalsus. Biblioteq - Library of Events on ühtaegu nii koduselt hubane kui ka elegantselt šikk. Salongi kuuluvad maitsekalt kujundatud, esinduslik sündmuste saal, modernne puhkeala, rohkete võimalustega köök, unisex buduaar ja kompaktne rõdu.

Salong Biblioteq – Library of Events avas uksed Foto: Margus Johanson

Salongi idee algatajaks on Eesti sündmuste maastiku juhtfiguur Maret Soom, kel on sündmuste korraldamises 20-aastane kogemus ja kes on erialaseid kogemusi kogunud nii Inglismaal Londonis kui ka Austraalias Sidneys. Maret korraldab oma klientidele sündmusi üle Euroopa ja on Eestis vaieldamatult oma valdkonna tipptegija.

Koha ideest teostuseni läks kolm põhjalikku ettevalmistusaastat, mille jooksul loksutati paika kõik detailid. Soomi sõnul on eduka sündmuse retsept lihtne: "Õnnestunud sündmuse võti lisaks ruumile, on hoolikalt paika pandud detailid ja kokkuvõttes emotsioon ja mälestus, millega külaline koju läheb."

