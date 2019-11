Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Nõmme alevist linnaks muutus Tõnis Erilaid , täna, 00:04 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

„Vabariigi valitsuse koosolekul otsustati siseministri ettepanekul Nõmme alevi linnaks muutmise ettepanek jaatavalt. Teatavasti oli Nõmme alevi linnaks muutmise küsimus juba kauemat aega päevakorral ilma, et see otsustamist oleks leidnud. Alevivalitsuse poolt pandi see küsimus koguni hiljuti hääletamisele, kuid 10 000 elanikust andsid ainult 580 inimest oma hääled ära mispärast ka häälte vahekordi kuigi tõsiselt võtta ei saadud. Nüüd on siseministri ettepanekul küsimus siiski otsustatud,“ kirjutab Päewaleht valitsuse koosolekust 12. novembril 1926.