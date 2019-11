Skandaal: jaapanlannad ei tohi töö juures prille kanda! 

Prillide kandmine töö juures on muutunud Jaapanis tundlikuks teemaks, kirjutab BBC News. Uudisteväljaannete nagu Nippon TV ja Business Insider andmeil on mitmed firmad, nende seas mõningad poeketid, hotellid ja ilukliinikud, keelanud naistöötajatel oma ametis prille kanda. Põhjendusi on toodud mitmeid: näiteks poemüüjatest pidavat prillid jätma külma ja ebanaiseliku mulje. Jaapani naiseideaal on aga teadupärast sulnilt armas. Lennufirmad on põhjendanud naistöötajate prillikeeldu turvalisusega, ilusektoris töötavate naiste puhul aga takistavat prillid meigi korralikku nägemist. Põhjenduste hulgas on seegi, et prillidega naine näeb ülemäära intelligentne välja.