Laura Kõrvits: Robert pole kunagi kõhelnud, kui on vaja lastel mähkmeid vahetada ja mänguväljakul tundide viisi kiigele hoogu lükata 

"See ei tähenda, et Robert end hommikul meigiks ning kleit seljas tööle läheks (kuigi kitlis ja leopardimustrilistes pükstes olen teda üsna tihti näinud), vaid seda, et oleme lapsevanematena täiesti võrdväärsed partnerid," selgitab ta.

"Kui tuua näiteid lapsehoidmisest, siis pole Robert kunagi kõhelnud, kui on vaja lastel mähkmeid vahetada, neid vannitada ja mänguväljakul tundide viisi kiigele hoogu lükata. Ta on olnud lastega haiguslehel ja Sonjaga korra isegi haiglas. Mitte sellepärast, et mina oleksin haiglasseminekust kategooriliselt keeldunud või välismaal komandeeringus olnud, vaid sellepärast, et ta on Sonja isa," kirjutab Kõrvits.