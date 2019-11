PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 12. november 

On palju energiat, ent pole lihtne seda õigetesse kanalitesse suunata. Kipud end jõuliselt maksma panema, oma arvamust teistele peale suruma. Võib kiskuda võimuvõitluseks.

Täna kell 15.34 on täiskuu kulminatsioon Sõnni märgis. Emotsioonid on tugevad. Kipud üle reageerima, kui kaaslased teevad ootamatuid käike – see kõigutab su turvatunnet.