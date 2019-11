Inimesed 69aastane vormelilegend semmib 20aastase tudengineiuga Toimetas Triin Tael , täna, 16:55 Jaga: M

Flavio Briatore 2015. aastal. Foto: LaPresse/Daniele Badolato/Scanpix

Endisel Benettoni ja Renault' vormelibossil Flavio Briatorel, kelle endiste sõbrataride pikas seas on supermodellid Naomi Campbell ja Heidi Klum, on püssirohtu veel küllaga sarves. 69aastase itaallase uus silmarõõm on The Suni teatel vaid 20aastane.