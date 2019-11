Kevin Spacey seksiskandaali vallandanud Anthony Rapp kihlus 

Rapp kirjeldas, kuidas Spacey oli kutsunud ta oma korterisse peole, kuid noormehel hakkas seal igav ja ta läks magamistuppa telerit vaatama. Purjus Spacey oli sinna tulnud, Anthony voodi peale tõstnud ja talle otsa roninud. Seepeale lükanud poiss mehe eemale ja lahkunud tema korterist. Rapp kinnitas, et Spacey eesmärk oli olnud tema seksuaalsuhtesse astuda.

Spacey kinnitas skandaali puhkedes, et ei mäleta juhtunust midagi, ent palus vabandust, kui ta oli midagi sobimatut teinud. Ühtlasi tunnistas "Kaardimaja" täht, kelle seksuaalse orientatsiooni teemal olid aastaid kõlakad ringelnud, et on gei. Kriitikud aga nimetasid kapist väljatulekut tähelepanu kõrvale juhtimisele rängalt süüdistuselt - Rappi paljastus näitas Spaceyt ennekõike pedofiilina.