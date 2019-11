Modell Chrissy Teigen on prügikastidest toitu otsinud 

Laulja John Legendiga abielus olevalt 33aastaselt staarilt küsiti Twitteris, mis on tema elu ebaprofessionaalseim käitumine. Chrissy tunnistas, et firma, kus ta töötas, kasseeris temalt isiklikku raha, sest õhtu lõpus kassaarved ei klappinud. Kuid Teigen lisas, et piinlik oli ka prügikastist söömine. See juhtunud teises kohas. "Kunagi oli üks Tocano-nimeline koht või midagi sarnast. Nad tegid seal ise kartulikrõpse chipotle'i BBQ-kastmega. See oli aasta aega mu igapäevane lõuna." Chrissy lisas, et on ka teiste äravisatud krõpse prügikastist õngitsenud ja ära söönud.