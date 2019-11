David Beckham on ootamatult range isa! 

"Me ei luba neil vaadata televiisorit rohkem kui tund aega päevas," on jalgpallur UNICEFi intervjuus rääkinud. "Kõlab küll karmilt, aga minu jaoks on tähtis, et mu lapsed kohtuksid oma sõpradega ja harrastaksid sporti."

Kolme poja ja ühe tütre isa on kõigi lastega palju mänginud ja sportinud. Teisalt on David ja Victoria kasvatanud oma võsukesed viisakaks. Vutilegend on öelnud, et laste kasvatamisel on kõige tähtsam juurutada tähelepanelikkust teiste suhtes, vahendab Iltalehti.