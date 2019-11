Näitlejanna süüdistab Polanskit vägistamises: „Ta lõi mind, kuni andsin alla...“ 

Monnier rääkis intervjuus, et teda ja tema sõpru oli kutsutud koos Polanski seltskonnaga suusapuhkusele Šveitsi Gstaadi. Näitlejatar teadis, et tegu on eduka lavastajaga, kuid ei tundnud teda isiklikult, vahendab Iltalehti.

Samal teemal Polanskit süüdistatakse 10aastase lapse seksuaalses kuritarvitamises 23. oktoober 2017, 10:42 Roman Polanskit süüdistatakse 15aastase tüdruku vägistamises 4. oktoober 2017, 10:30 Ühel õhtul kutsunud Polanski Valentine'i pärast õhtusööki oma tuppa. „Elu polnud mind veel umbusklikuks teinud,“ nendib Monnier, kes polnud enda sõnul osanud eales ette kujutada, mis numbritoas toimuma hakkab. Valentine'i sõnul tunginud alasti Polanski talle kallale ja hakanud tema riideid ära kiskuma. Vägistamine olnud äärmiselt vägivaldne ja kineast olevat sundinud neiut mingit tabletti alla neelama. „Ta lõi mind, kuni andsin alla.“

Äsja 18aastaseks saanud Valentine olnud kindel, et Polanski tapab ta pärast vägistamist ära. „Mõtlesin, et see on Roman Polanski, ta ei riski sellega, et keegi võib sellest teada saada.“ Hiljem rääkis Valentine õuduste ööst ka lähedastele. Le Parisien usutles tema lähikonda ning sealt kinnitati Monnier' sõnu.

Polanski olevat neiult hiljem vabandust palunud. Valentine ei söandanud juhtunust aastakümneid rääkida, kuna Polanski lähiring oli käskinud tal vaikida ning ta kartis.