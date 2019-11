Prints Harry vihjab teise lapse saamisele 

Prints Harryga vestelnud Susie Stringfellow rääkis Forces Networkile, et prints esitas talle ning teisele naisele, kes lapsi üksi kasvatavad, mitmeid küsimusi. Teda olevat huvitanud, kuidas naised toime tulevad, kui abikaasa eemal viibib. Veel aga uurinud prints, kuidas muutub elu, kui perre tuleb teine laps. "Harryt huvitas ka see, kuidas kujuneb elu teise lapsega," rääkis Stringfellow, kel on mitu last. "Me julgustasime teda teist beebit saama."